Traagste busje van het land crasht: één gewonde 06 februari 2018

Het traagste busje van het land, het elektrisch wandelbusje in Gent, is gisteren rond 17 uur gecrasht nadat het zonder chauffeur 'op hol' sloeg. De bestuurder was uitgestapt en had niet opgemerkt dat het busje onder de Sint-Michielsbrug bolde. Eén voorbijganger had verzorging nodig nadat hij opzij moest springen. Het voertuig zelf raakte erg beschadigd. De gratis bus wordt ingezet voor mensen die minder goed ter been zijn sinds de uitbreiding van het autovrij gebied in Gent. Met veel geluk (lees: genoeg volk en licht bergaf) haalt het busje 18 km/u. Maar doorgaans rijdt het gewoon 6 km/u. (DJG)