Toy Story in reuzenvorm CHECK-IN 30 juni 2018

00u00 0

De gezichten van Woody, Buzz, Jessie en Rex lachen je vanaf dit weekend toe in het langverwachte pretpark Toy Story Land in Orlando (Florida). In het Walt Disney Resort prijken de personages uit 'Toy Story' (1995) en' Toy Story 2' (1999) levensgroot om je als bezoeker het gevoel te geven zo klein te zijn als speelgoed.

Je hebt 9% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN