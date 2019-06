Exclusief voor abonnees Tourstart in Brussel is feestje van 11 miljoen euro 28 juni 2019

00u00 0

De start van de Tour in onze hoofdstad op 6 en 7 juli kost Brussel 11 miljoen euro. Het stadsbestuur telde al 5 miljoen neer voor het binnenhalen van de Grand Départ en twee ritten en daar komt nog 1 miljoen bij. Daarbovenop passen verschillende beleidsniveaus nog eens 5 miljoen bij: het Brussels Gewest en de federale overheid stellen elk 1,5 miljoen euro ter beschikking. Brussel Mobiliteit investeerde nog eens 2 miljoen euro in 20 kilometer nieuwe asfaltweg. "Bij het aankopen van de Grand Départ zijn een aantal evenementen verplicht, zoals het 50 dagen aftellen naar de Ronde van Frankrijk of de ploegenvoorstelling." Hoeveel de Tourstart opbrengt, is mogelijk pas binnen enkele jaren meetbaar.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis