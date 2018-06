Tournée générale bij elke val van Neymar 26 juni 2018

Een bar in het Braziliaanse Rio de Janeiro heeft een manier gevonden om meer klanten aan te trekken tijdens de wedstrijd van Brazilië tegen Servië, woensdag. Klanten krijgen er een gratis drankje bij elke val van de Braziliaanse ster Neymar. De Sir Walter Pub, in de populaire wijk Vila Penha in het noorden van Rio, plaatste op Facebook een foto met het bericht: "Bij elke val van Neymar, een gratis rondje shots." Neymar is de speler die tijdens de eerste twee speeldagen van het toernooi de meeste fouten moest ondergaan: 10 tijdens het gelijkspel tegen Zwitserland (1-1) en 4 tegen Costa Rica (2-0 winst voor Brazilië). Bovendien waagt hij het ook fouten te veinzen, zoals vrijdag tegen Costa Rica, toen een strafschop nog werd geannuleerd na een tussenkomst van de videoref. Het initiatief van de bar is maar één voorbeeld. Lachen met de ster van Brazilië is er een nationale sport geworden, vanwege zijn schwalbes maar ook vanwege zijn extravagante kapsels.

