Touring waarschuwt voor herfstig weer op de weg

Opgepast: 't is herfst op de weg. Daarvoor waarschuwt pechverhelpdienst Touring. "Vorig jaar in de maanden oktober en november waren er 9.243 verkeersslachtoffers, of een vijfde van het totale aantal", klinkt het. Het gaat om gewonde en dodelijke slachtoffers samengeteld. De grootste problemen in de herfst: gladde wegen door bladeren en modder van landbouwvoertuigen, de staat van het wegdek en de laaghangende zon. Touring vraagt elke fietser of wandelaar verlichting en fluokleding te dragen, en raadt in de auto aan een zonnebril te gebruiken. De pechverhelper spoort zelfs aan op regelmatige basis de ogen te laten testen en als automobilist een rijtraining te volgen. "En een fiets verdient evenveel onderhoud als een auto: een ketting kan afbreken en een val veroorzaken. Vertrek ook op tijd als je ergens moet zijn om lopen achter een bus of tram te vermijden." (FT)

