Touretappe in het gedrang door wegverzakking 15 juni 2018

00u00 0

Door hevige regen en modderstromen is de weg tussen Gourette en Laruns over een lengte van nagenoeg 50 meter weggezakt. Over een zestal weken moet net daar uitgerekend het Tourpeloton passeren. Van het asfalt schiet amper nog zo'n twee meter breedte over. De passage is enkel nog toegankelijk voor voetgangers. Het is twijfelachtig of de weg tijdig hersteld raakt. Tourorganisator ASO beraadt zich momenteel nog over de situatie. Het parcours van de 19de rit van Lourdes naar Laruns moet mogelijk worden aangepast. Misschien moet de aankomstlijn zelfs elders gelegd worden. De bergetappe op twee dagen van het slotpodium in Parijs moet met andere woorden mogelijk flink hertekend worden.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN