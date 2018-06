Tour: startvolgorde volgens klassement in korte Pyreneeënrit 04 juni 2018

De tijden in de ploegentijdrit van de Tour zullen afgemeten worden aan de vierde renner. In het verleden was dat nog de vijfde renner. De Tourorganisatie pakt in de 17de rit overigens uit met nog een nieuwtje: in die ultrakorte bergrit van 65 kilometer van Bagnères-de-Luchon naar Saint-Lary-Soulan zullen de renners starten volgens hun klassement. De top twintig start op de eerste rijen. (DMM)

