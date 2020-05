Exclusief voor abonnees Tour met beperkt aantal fans? 26 mei 2020

Roxana Maracineanu, de Franse minister van Sport, vertelt aan RTL France dat de Tour de France werkt aan een scenario om slechts een beperkt aantal toeschouwers toe te laten. "Zonder fans is ondenkbaar, maar de realiteit is nu eenmaal dat de organisatie werkt aan een plan met minder fans dan in normale omstandigheden" (GVS)