Tour krijgt munt van 2,5 euro (en je kan ermee betalen) 14 maart 2019

Met het oog op de start van de 106de Tour de France op 6 juli op de Grote Markt in Brussel wordt op 28 maart een muntstuk van 2,5 euro gelanceerd. "Het is een echte primeur", liet Brussels burgemeester Philippe Close (PS) gisteren weten. "De munt zal namelijk gelden als wettig betaalmiddel." Op 4 juli, twee dagen voor de start van de Tour, zal op het De Brouckèreplein een groots Fan Park geopend worden. Daar zullen tot en met 7 juli, de dag waarop een ploegentijdrit in de hoofdstad op het programma staat, allerhande events georganiseerd worden. (RDK/KDZ)