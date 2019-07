Exclusief voor abonnees Tour kort 25 juli 2019

Voor de vijftiende opeenvolgende dag beklom Tim Wellens in Gap het Tourpodium als leider in het bergklassement. Daarmee zet hij voet naast... Richard Virenque, die tot gisteren de laatste renner was met vijftien bolletjestruien in één en dezelfde Toureditie