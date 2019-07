Exclusief voor abonnees Tour kort 15 juli 2019

Het Tourpeloton speelde dit weekend drie renners kwijt. Christophe Laporte (Cofidis) moest opgeven met een virus, Tejay Van Garderen (EF-Education First) kwam zaterdag niet meer aan de start door een breuk in zijn hand en zondag viel Alessandro De Marchi (CCC) uit de wedstrijd. Zaterdag was de 33-jarige Italiaanse ploegmaat van Van Avermaet en ex-strijdlustkoning in de Tour (2014) de langste aanklamper bij De Gendt. Gisteren zag De Marchi zijn Tour abrupt eindigen. Hij viel hard na 10 km en bleef heel even roerloos liggen. De diagnose in het ziekenhuis van Saint-Etienne: gebroken sleutelbeen, een fractuur van de vierde linkerrib, een lichte klaplong en meerdere oppervlakkige kneuzingen en verwondingen waaronder een scheurtje boven de linkerwenkbrauw.

