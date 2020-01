Exclusief voor abonnees Tour Down Under gaat gewoon door 15 januari 2020

Zondag is er de Schwalbe Classic, het traditionele inleidende criterium. En dinsdag gaat het nieuwe wieler- én WorldTourseizoen in Australië officieel van start met de Tour Down Under (21-26/1). Dat gebeurt in en rond Adelaide in South-Australia, een deelstaat die iets centraler ligt dan de zuidoostelijker gesitueerde regio's Victoria (Melbourne) en New South Wales (Sydney) en, op Kangooroo Island en de Adelaide Hills na, minder te lijden had/heeft onder de gevolgen van de extreme bosbranden. Alles onder controle, met andere woorden. "We trainen hier onder een staalblauwe hemel en er zit voldoende zuurstof in de lucht. Ook de temperaturen vallen best mee. Op een paar sporen na, merken we niets van de bosbranden", laat Jasper Philipsen (UAE Team Emirates) weten bij Sporza. "We volgen de situatie van dichtbij op en doen ons uiterste best om de veiligheid van renners en toeschouwers te garanderen", aldus de organisatie, die inmiddels ook de getroffen wegen liet herstellen van twee etappes die door de Adelaide Hills trekken. "Kleine herstellingen, want die wegen waren niet te zeer aangetast", klinkt het. "Mocht het nodig blijken, kunnen we nog altijd 'last minute' parcourswijzigingen doorvoeren. Maar in principe is South Australia 'open for business'." Het prijzengeld van de Schwalbe Classic gaat wel integraal naar de slachtoffers van de inferno's. (JDK)

