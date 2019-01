Tour Down Under begint met ingekorte etappe 15 januari 2019

Vandaag begint in het Australische Adelaide de Tour Down Under met een ingekorte rit. Omdat de organisatoren omwille van de extreme hitte en de stevige wind een versplinterd peloton verwachten bij de aankomst in Port Adelaide, wordt de korte plaatselijke ronde van 3 kilometer geschrapt. De eerste rit is nu nog 129 kilometer lang. Zaterdag besliste de wedstrijddirectie al om de tweede etappe (Norwood-Angaston) met 27 kilometer in te korten. Ze doet dat ook omwille van de grote hitte.

