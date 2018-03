Tour denkt aan afschaffen bloemenmeisjes 02 maart 2018

De organisatoren van de Tour de France denken eraan om de podiummissen af te schaffen. Dat schrijft 'The Times'. Volgens de Britse krant zaten al enkele organisatoren van 'La Grande Boucle' samen om het te hebben over het verdwijnen van de bloemenmeisjes. Vorig wielerjaar besloot de Vuelta al om de dames niet meer toe te laten op het podium. De bloemenmeisjes zijn ook niet meer van de partij na de voorjaarswedstrijden van Flanders Classics, zoals de Ronde van Vlaanderen of Gent-Wevelgem. (MDB)