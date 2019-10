Exclusief voor abonnees Tour 2020 krijgt klimtijdrit op La Planche des Belles Filles 09 oktober 2019

00u00 0

Volgende week dinsdag wordt in het Palais des Congrès in Parijs de Tour 2020 officieel voorgesteld, maar de krachtlijnen lekten traditioneel al uit op velowire.com. Dat de Grand Départ plaats heeft in Nice, wist u al wel. Daarna komen al heel vroeg de Pyreneeën aan de beurt. Via de Atlantische kust (Ile d'Oléron/Ile de Ré) gaat het richting Alpen, met mogelijk een koninginnenrit naar de top van L'Alpe D'Huez. Zeker is dat op de voorlaatste dag, één dag voor de aankomst in Parijs, nog een klimtijdrit van 22,5 kilometer met finish op... La Planche des Belles Filles op het programma staat. Dat belooft dus nog spektakel. (JDK)