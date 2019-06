Exclusief voor abonnees Totti na 27 jaar weg bij AS Roma 18 juni 2019

Exit Francesco Totti (42) bij AS Roma. Het boegbeeld nam gisteren ontslag als directeur van de club, een rol die hij opnam na het stopzetten van zijn actieve carrière in 2017. Totti kan zich niet langer vinden in het beleid van zijn Roma, waar hij zich door de huidige eigenaar James Pallotta niet langer gewenst voelt. "Voor mij is Roma de belangrijkste club ter wereld", aldus Totti gisteren op een persconferentie. "Dit is veel erger dan stoppen als speler. Roma verlaten voelt als sterven. Het maakt me verdrietig om te zien hoe de club er momenteel voor staat. Dit is geen vaarwel, maar een tot ziens. Als er een andere clubeigenaar komt, die wél vertrouwen heeft in mij, zal ik er klaar voor zijn. Ik ben nu twee jaar directeur, maar kon mezelf nooit bewijzen." Zo komt er 27 jaar na zijn debuut in de hoofdmacht van AS Roma een (voorlopig) einde aan de periode van 'Il Capitano' bij de club. Gisterenavond reageerde Roma op de uitlatingen van Totti: "We zijn verbaasd en teleurgesteld", zo vond de club de reactie van het boegbeeld "ongepast en fantasierijk". (TTV)

