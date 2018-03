Tottenham ziet Kane uitvallen 12 maart 2018

Tottenham herstelde van de dreun tegen Juventus in de Champions League met overdreven winst tegen Bournemouth (1-4). De Spurs verloren wel topschutter Harry Kane met een blessure aan de rechterenkel. Hij staat mogelijk enkele weken aan de kant. Zorgen voor Spurs en Engeland. Pochettino: "We zullen zien na de scan. Hopelijk is het niet te erg." Ook Danny Rose en Dele Alli hinkten met lichte overlast van het veld. Jan Vertonghen kreeg het aan de stok met een talmende ballenjongen en kafferde hem uit. Dembélé speelde zijn match.