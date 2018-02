Tottenham wil contract Vertonghen openbreken 24 februari 2018

Opslag voor Jan Vertonghen (30) . Coach Mauricio Pochettino verklapte gisteren dat Tottenham het contract van de Rode Duivel wil openbreken. "De club vindt dat hij beloond moet worden", zei zijn coach. "En hij verdient alle lof van zijn trainer. Ik ben blij dat hij dit niveau heeft bereikt: op en naast het veld. Hij is een van de beste centrale verdedigers in de Premier League. De meest constante bij ons in de afgelopen vier jaar. Eindelijk heeft hij zich gerealiseerd hoe sterk hij wel is. Hij lijkt wel 20. Hij is sneller dan voorheen. Hij is een atleet die als hij wil tot zijn veertigste mee kan. Zijn lichaamstaal is enorm verbeterd - ik herinner me nog hoe hij binnen slofte na een match tegen Liverpool. Ik heb hem gezegd: 'Jij bent een strijder. Dat kan zo niet.' We hebben er op training hard aan gewerkt. Jan en ik botsen regelmatig. Hij is slim. Hij heeft altijd een antwoord klaar of een achterliggende reden." Spurs bereidt zich ondertussen voor op de exit van Toby Alderweireld komende zomer. Pochettino benadrukte dat hij hem gemist heeft de voorbije maanden, maar prees de overige verdedigers veel meer. Tekenend. Alderweireld (weer out met een kleine blessure) wil niet bijtekenen. Hij legde het laatste voorstel naast zich neer. (KTH)

