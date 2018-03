Tottenham-Rochdale 6-1 01 maart 2018

00u00 0

Tottenham, zonder de geblesseerden Vertonghen en Alderweireld, haalde het gisteren in een replay met 6-1 (goals van Son (2), Llorente (3) en Walker-Peters) van derdeklasser Rochdale. Dembélé viel in in de 62ste minuut, maar 'man van de match' was alweer de videoref, die eerst de 1-0 van Tottenham afkeurde, later een vrijschop omzette in een strafschop, die dan weer werd afgekeurd omdat Son zijn aanloop onderbrak.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN