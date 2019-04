Exclusief voor abonnees Tottenham even zonder Kane? 10 april 2019

Weer de enkel. Voor de vijfde keer prijs in amper drie jaar. Tottenham verloor op het uur zijn topschutter Karry Kane, topspits met broze enkels. In een gevecht om de bal met collega-international Fabian Delph vloog hij er nogal stevig in, maar de linksachter van Man City plantte uiteindelijk de studs vol op de voet van Kane. Die wist meteen hoe laat het was. Ervaringsdeskundige ondertussen. Ondersteund door twee mensen van de medische staf verdween hij meteen in de catacomben. In de race voor een stek bij de eerste vier moet Spurs het mogelijk zonder Kane doen. Een klap voor Tottenham. Tenzij de diagnose vandaag veel minder erg blijkt te zijn. (KTH)