Tottenham en Bournemouth willen Chakvetadze

Giorgi Chakvetadze blijft internationale belangstelling losweken. AA Gent snoepte de 18-jarige middenvelder vorige zomer voor de neus van onder meer Bayern München en Bayer Leverkusen weg bij Dinamo Tbilisi. Chakvetadze schitterde toen op het EK voor min 19-jarigen. Bayern München bood 6 miljoen euro voor de jonge middenvelder, maar die had toen al zijn akkoord gegeven aan AA Gent. Bij de Buffalo's kreeg hij tot nu toe enkel een korte invalbeurt op Club Brugge, maar het talent van Chakvetadze wordt gekoesterd binnen de club. Bournemouth, Tottenham en Shakhtar Donetsk tonen intussen grote interesse in de jonge Georgiër. Zij zijn bereid bedragen in de buurt van de 6 miljoen van Bayern München te betalen, maar AA Gent wil Chakvetadze niet laten gaan. (RN)

