Exclusief voor abonnees Tottenham blijft sputteren 21 oktober 2019

Een fluitconcert aan de rust was veelzeggend. In eigen huis kwam Tottenham niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Watford. Een late treffer van Dele Alli voorkwam de complete afgang. Toby Alderweireld (132 baltoetsen) en Jan Vertonghen (114) raakten het vaakst de bal, maar met het breiwerk. Van zijn laatste zes Premier Leaguematchen won Tottenham er slechts twee. 12 op 27 is niet de start die ze in gedachten hadden. Bij Watford stond Christian Kabasele nog eens in de basis. (KTH)