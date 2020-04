Totale chaos over bezoek in rusthuizen: “Koen Geens stelde voor dit te doen” Fleur Mees en Astrid Roelandt

16 april 2020

05u00 0 De Krant De beslissing van de Veiligheidsraad om in de rusthuizen één bezoeker per bewoner toe te laten, zorgde onmiddellijk voor veel commotie. Noch de sector, noch bevoegd Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) wist van iets. Nochtans werd de maatregel mee goedgekeurd door de CD&V-ministers in de federale regering.

Om eenzame bejaarden in het rusthuis een hart onder de riem te steken, pakte de Nationale Veiligheidsraad gisteravond uit met een onverwachte maatregel: elke bewoner mag vanaf zaterdag weer één bezoeker ontvangen, op voorwaarde dat die de laatste twee weken geen symptomen van het coronavirus vertoond heeft. De beslissing was zo verrassend dat zelfs de rusthuizen zelf compleet uit de lucht vielen. "Totaal onbegrijpelijk", reageerde Margot Cloet van Zorgnet-Icuro. "Wij gaan onze woonzorgcentra adviseren om deze richtlijn niet te volgen." Ook Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke wist blijkbaar van niets. "Dit is te belangrijk om snel-snel te doen", tweette hij.

Hoe kon dit dan gebeuren? Op de Veiligheidsraad heeft de maatregel niet voor discussie gezorgd, vernemen we. Ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), die namens zijn regering mee aan tafel zat, heeft niet gepiept. "Omdat het een advies van de experts was", benadrukt hij. "Als een werkgroep die de Veiligheidsraad voorbereidt dit vraagt, dan ga je er toch van uit dat overlegd is met de sector? En als dat op een veilige manier zou kunnen, waarom zouden wij dit dan tegenhouden?" Viroloog Marc Van Ranst vraagt zich nochtans luidop af "of dit wel het juiste moment is" voor zo'n beslissing. "Hoe zouden ze dit veilig moeten laten verlopen?"

Bij de voorbereiding van de Veiligheidsraad, op dinsdag, zou de evaluatiecel aangekaart hebben dat ze zich ernstig zorgen maakte over de psychosociale gevolgen voor de rusthuisbewoners. Een bron: "Koen Geens (federaal CD&V-minister die de maatregel ook verdedigde in 'Het Journaal', red.) pikte daarop in en stelde voor om dit te doen."

De Vlaamse regering zal de komende dagen met de zorgsector bekijken of en op welke termijn de maatregel haalbaar is.