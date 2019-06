Exclusief voor abonnees Total-Direct Energie lonkt naar Hermans 20 juni 2019

00u00 0

Quinten Hermans staat in de belangstelling van Total-Direct Energie. "De interesse in Quinten klopt. Er is al met hem een verkennend gesprek geweest tijdens de Baloise Belgium Tour", aldus manager Hans van Kasteren bij Wielerflits. Maar de Nederlander heeft ook Corné van Kessel onder zijn hoede. "Quinten en Corné blijven samen. Ik sta wel open voor een gesprek met Total-Direct Energie, maar ik heb twee voorwaarden: Quinten moet de toestemming krijgen om te blijven crossen en daarnaast moet ook Corné van Kessel mee de overstap maken." (XC)