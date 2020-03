Exclusief voor abonnees Totaalverbod op gevangenisbezoeken 14 maart 2020

De komende drie weken worden alle gevangenisbezoeken opgeschort. Ter compensatie krijgen gedetineerden 20 euro belkrediet. Advocaten, politie en medisch personeel mogen de gevangenis wel nog in. Het personeel neemt van alle binnenkomende gedetineerden de temperatuur. Als iemand ziektesymptomen vertoont, moet hij onmiddellijk met een mondmasker wachten op een arts. Als blijkt dat een gedetineerde besmet is, bepaalt een arts of hij naar het ziekenhuis moet. (SRB)