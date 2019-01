Tot zover het zeezicht 11 januari 2019

Het appartement van een 60-jarige vrouw op de dijk in Oostende is in één klap zo'n 100.000 euro minder waard. Waar Elsie Achtergaele tot voor kort een prachtig zeezicht genoot vanuit haar flat op het gelijkvloers, kijkt ze nu uit op een betonnen blok. Meer bepaald op een liftkoker van de ondergrondse parking die er gebouwd wordt. Naar eigen zeggen heeft de bewoonster nooit de kans gehad om bezwaar in te dienen tegen het ontwerp. "Eerst zou de liftkoker elders opgetrokken worden, daarna werd ons gezegd dat het om een glazen constructie zou gaan. Toen duidelijk werd wat er écht voor mijn raam zou verrijzen, was de vergunning al verleend en stond ik voor een voldongen feit." Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) betreurt het verhaal. "Ik zal laten onderzoeken hoe we de liftuitgang kunnen aanpassen, zodat het maritieme karakter van de zeedijk behouden blijft. Want mooi oogt dit niet. Anderzijds wil ik bekijken hoe we het leed van die vrouw kunnen verzachten. Maar de liftuitgang verplaatsen, zit er niet meer in."

