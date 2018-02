Tot zes dagen Beijing zonder visum 10 februari 2018

Reizigers uit meer dan vijftig landen, waaronder die van de EU, kunnen nu zonder visum tot zes dagen lang in Beijing en de Chinese provincies Tianjin en Hebei een tussenstop maken als ze op doorreis zijn naar een derde land. De nieuwe maatregel geldt voor toeristen, studenten en zakenlui. Eerder al werden visumvrije verblijven toegelaten voor bezoekjes aan Sjanghai en de provincies Jiangsu en Zhejiang. De nieuwe verordening maakt het ook voor Belgen mogelijk voortaan een reis naar Hongkong of Macau te combineren met een citytrip in Beijing. (JL)