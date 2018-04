Tot tien jaar gevangenis voor dodelijke crash in tankstation 28 april 2018

De Oostendse zakenman die in januari dronken een tankstation binnenreed en daarbij een Nederlandse man doodde, riskeert tot tien jaar cel. Gisteren moest hij zich verantwoorden voor de politierechtbank. De procureur vorderde vijf jaar, maar dat kan door het ongunstig verleden van de man dus aardig oplopen. In het verleden werd hij al vijfmaal veroordeeld voor de politierechtbank. In 2015 pleegde hij nog vluchtmisdrijf na een ongeval. Toen had hij 2,64 promille in zijn bloed. Op 22 januari van dit jaar liep het fataal af. Na enkele cava's op het werk vergiste de Oostendenaar zich van pedaal en reed hij het Texaco-station in Drongen binnen. Opvallend is dat de man ook nog veroordeeld werd in een corruptiezaak, waar hij de NMBS voor miljoenen oplichtte. Volgens zijn advocaat, Walter Van Steenbrugge, is een celstraf niet aangewezen. "Mijn cliënt is alcoholverslaafd. Hij heeft begeleiding nodig." Daarom vraagt Van Steenbrugge autonome probatievoorwaarden en geen celstraf. (OSG)

