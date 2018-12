Tot op de Eroticabeurs de populairste 36 Andy Peelman 24 december 2018

Hij had gezworen om nooit ofte nimmer een manager onder de arm te nemen. Toch deed Andy Peelman (35) het dit jaar, want zijn leven is een "zottekot". Het is al van 1 juni 2017 geleden dat hij zijn echte politie-uniform nog aantrok, sindsdien heeft hij verlof zonder wedde. Niet alleen draaide hij een zoveelste seizoen en film van 'De Buurtpolitie', maar de meest sexy BV - dixit de bezoekers van de Eroticabeurs - kroop ook in de boksring, baatte samen met Marie Verhulst een restaurant uit en kreeg op VTM KIDS zijn eigen kinderprogramma, 'Wakandy'. Als hij niet aangeklampt wordt voor een selfie, dan wel om een pootje van zijn hond. Mechelse herder Barry is haast even populair als zijn baasje en heeft de teefjes tegenwoordig maar voor het uitkiezen. (BHL)

