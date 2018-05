Tot maandag geen treinen tussen Leuven en luchthaven 26 mei 2018

Door hevige regenval is er schade aan de treinsporen tussen Leuven en Brussels Airport. Water en modder hebben volgens spoorwegbeheerder Infrabel voor een echte ravage gezorgd. Tot maandag zal er geen rechtstreekse treinverbinding zijn. "Over een afstand van 600 meter op het ene spoor en over een afstand van 400 meter op het andere spoor moet alle modder verwijderd worden", zegt woordvoerder Frédéric Petit. "Daarna moeten de sporen, dwarsliggers, ballasten en kabelsleuven worden uitgebroken, om een reinigingsbeurt te krijgen. Pas dan kunnen we alles terugplaatsen en daarna moeten we nog controles uitvoeren." Er zal dag en nacht gewerkt worden. Reizigers die vanuit Leuven naar de luchthaven moeten, hebben in de tussentijd twee opties: overstappen in stopplaats Zaventem of Brussel-Noord. (KAV)

