Tot jaar wachten om extra pensioen te kopen 21 oktober 2019

De federale pensioendienst kan de aanvragen van mensen die studiejaren willen afkopen niet aan. Dat blijkt uit gegevens die Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V) opvroeg. Je kan de staat sinds eind vorig jaar 1.530 euro betalen voor één succesvol afgerond studiejaar in het hoger onderwijs. In ruil krijg je op jaarbasis bruto minstens 273 euro extra pensioen. Via MyPension hebben al meer dan 22.000 mensen een aanvraag ingediend, maar ruim de helft wacht nog op een antwoord. "Dat kan maanden tot zelfs een jaar duren", zegt Lanjri. Bevoegd minister Daniel Bacquelaine (MR) belooft dat hij het nodige zal doen om de achterstand weg te werken.