Tot helft van personeel ontbreekt 24 november 2018

00u00 0

Tekorten zijn er bijna overal. Bij heel wat politiediensten moeten ze het met een derde minder manschappen redden. Bij de Vlaams-Brabantse spoorwegpolitie werkt amper de hélft van het nodige personeel. Binnen de bestuurlijke zuil - waaronder interventie-eenheden, de noodcentrale en dispatching - is er bijna een vijfde te weinig volk. De wegpolitie heeft bijna een kwart te kort, met uitschieters in Oost-Vlaanderen (-35%) en Antwerpen (-32%). Ook de regionale speurderscellen - de federale gerechtelijke politiediensten - kreunen onder personeelstekort. Antwerpen mist 150 mensen (29%), maar ook in West-Vlaanderen (-25%) en Waals-Brabant (-23%) is er te weinig mankracht.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN