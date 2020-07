Exclusief voor abonnees Tot half jaar cel en 4.000 euro boete voor wie quarantaine niet respecteert 09 juli 2020

00u00 0

België deelt heel Europa - van een kleine stad tot een heel land - op in groene, oranje en rode zones. Wie uit een 'rode zone' terug in België aankomt, moet zich verplicht op corona laten testen en in quarantaine gaan. Dat is gisterenavond ook juridisch verankerd in het Vlaams Parlement. Wie die verplichting aan zijn laars lapt, riskeert een boete tot 4.000 euro en zelfs een gevangenisstraf tot 6 maanden. Naar groene zones mag zonder problemen gereisd worden. Bij terugkomst in België moeten dan geen extra maatregelen genomen worden. Een oranje zone is minder duidelijk. Reizen wordt dan sterk afgeraden, maar niet verboden. Een thuisisolatie wordt aanbevolen, maar niet verplicht. Momenteel is de FOD Buitenlandse Zaken nog bezig met bepalen welke gebieden welk label krijgen. (FME)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen