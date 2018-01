Tot haar vriend/coach: "Sinds we samen zijn gaat het bergop" 24 januari 2018

Hij kreeg een open doekje van zijn speelster/vriendin Elise Mertens na afloop van haar overwinning - "Sinds we samen zijn begonnen gaat het alleen maar hogerop met mijn carrière", zei ze voor heel de Rod Laver Arena - maar ook dat zorgde niet voor euforische taferelen bij de altijd rustige Robbe Ceyssens. "Als coach en als vriend ben ik heel trots op hoe ze gespeeld heeft", zei de 24-jarige Limburger. "Ze was foutloos. We wisten dat ze dit niveau aankon, dat heeft ze al meermaals getoond op training, maar we mogen geen druk op haar leggen dat ze dat elke match zou moeten brengen. Ik denk wel dat ze geleerd heeft uit de vorige wedstrijden om minder nerveus aan de match te beginnen en om goed om te gaan met de sleutelmomenten. Misschien dat enkele details daarbij van pas komen: zo veranderde ze bijvoorbeeld van racket bij elke ballenwissel of als ze moest uitserveren." Ceyssens had nog meer fijne woorden voor zijn lief. "Ik heb haar geloofd voor haar attitude. Haar focus. Dat was voor mij het belangrijkste."

