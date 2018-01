Tot gauw, Peto! 00u00 0

En... (onder)weg is hij, Peter Sagan. Op naar zijn eerste wedstrijd(en) van het nieuwe wielerseizoen: de People's Choice Classic in Adelaide (14 januari) en vooral de Tour Down Under (16-21/1), openingsproef van de UCI WorldTour 2018. Net voor de afreis richting Australië kon er op de luchthaven nog even een groepsselfie af. U herkent, op de voorgrond, nieuwkomer Daniel Oss, ex-ploegmaat van Greg Van Avermaet bij BMC. Naast de drievoudige wereldkampioen poseren onder meer Sam Bennett en Sagans persverantwoordelijke en persoonlijke begeleider Gabriele Uboldi. Tot gauw, Peto! (JDK)

