Tot dubbel zoveel honden en katten verzekerd 06 september 2018

Steeds meer Belgen sluiten een ziektekostenverzekering af voor hun huisdier. Corona Direct spreekt van een stijging van 30% per jaar voor z'n hondenverzekering. Bij SantéVet (AXA), dat polissen afsluit voor zowel honden als katten, gaat het zelfs over een verdubbeling in één jaar tijd. Een bezoekje aan de dierenarts kan dan ook duur uitvallen. Voor een gewone consultatie ben je al vlug 20 à 30 euro kwijt, terwijl een medische ingreep tot honderden euro's kan kosten. Voor de verzekering betaal je minstens 12,18 euro per jaar bij SantéVet, terwijl de goedkoopste formule bij Corona Direct 10 euro per maand bedraagt. (JVG)