Tot drie uur aanschuiven voor autokeuring

Het is opvallend druk aan de centra voor autokeuring in ons land. Wie op voorhand geen afspraak gemaakt heeft, moet soms tot drie uur aanschuiven. Op sommige plaatsen wordt zelfs een veiligheidsagent ingezet, om de toestroom in goede banen te leiden. De coronacrisis dwong de keuringscentra de deuren te sluiten, waardoor ze nu met een achterstand van 400.000 voertuigen zitten. Al moeten die chauffeurs niet allemaal metéén langskomen: iedereen die z'n wagen normaal moest laten keuren tijdens de lockdown heeft uitstel gekregen tot begin november. Maar veel mensen willen nog vlug passeren voor ze op vakantie vertrekken. Wie binnenkort nog naar de autokeuring wil: de files aan de centra zijn online te volgen via webcams. Er wordt aangeraden om water mee te nemen.

