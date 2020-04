Exclusief voor abonnees Tot de herfst in hun kot? Dat pikken 65+'ers niet 22 april 2020

Menig 65+'er heeft zich verslikt bij het lezen van de boodschap dat zij mogelijk tot de herfst of zelfs de lente in lockdown zullen moeten leven. Epidemioloog Anne-Mieke Vandamme suggereerde dat, omdat wie het meeste risico loopt het best beschermd moet worden. Paul Jambers kondigt rebellie aan, en hij is niet alleen.