Tot 86 miljoen kinderen dreigen in armoede te belanden

29 mei 2020

00u00 0

De economische gevolgen van de Covid-19-pandemie kunnen ervoor zorgen dat er tegen het einde van het jaar wereldwijd tot 86 miljoen kinderen in armoede zijn beland, een stijging van 15% ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit een analyse die werd gepubliceerd door Save the Children en Unicef. In totaal 672 miljoen kinderen in lage- en middeninkomenslanden riskeren onder de nationale armoedegrens terecht te komen, tenzij er dringende maatregelen worden genomen om gezinnen te beschermen. Twee derde van de bedreigde kinderen woont ten zuiden van de Afrikaanse Sahara en in Zuid-Azië. Landen in Europa en Centraal-Azië zouden de grootste stijging kunnen zien, tot 44% in de hele regio. In Latijns-Amerika en op de Caraïben dreigen 22% meer kinderen in armoede te belanden.

