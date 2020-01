Exclusief voor abonnees Tot 8 jaar cel voor bende die inbrak bij Walter Grootaers 24 januari 2020

Elf leden van een professionele dievenbende zijn door de rechtbank schuldig bevonden aan 182 inbraken in luxevilla's over heel België. Het onderzoek werd in 2016 opgestart na een inbraak bij zanger Walter Grootaers in Lier. De bende opereerde vanuit Charleroi en trok volgens het gerecht het hele land rond. De 182 bewezen feiten zijn "mogelijk nog maar het topje van de ijsberg". Inbreken deden ze telkens op dezelfde manier. Eerst werd een tuinhuis of garage doorzocht, en er werd vervolgens met het gevonden materiaal ingebroken. Dat gebeurde meestal via de eerste verdieping, "in de hoop het inbraakalarm te omzeilen". De spilfiguur van de bende, Bruno T., werd bij verstek veroordeeld tot een celstraf van acht jaar en een boete van 6.000 euro. Tijdens een inval van de politie in 2017 sloeg hij via het dak op de vlucht. Momenteel is hij nog steeds spoorloos. Zeven inbrekers en twee chauffeurs kregen celstraffen van twaalf maanden met uitstel tot zes jaar effectief. De elfde verdachte, een medewerker van een telefoonwinkel die voor prepaidkaarten moest zorgen, werd veroordeeld tot één jaar cel, deels met uitstel.

