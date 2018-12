Tot 78% meer kerstwensen via Facebook en WhatsApp 26 december 2018

Onze kerstwensen hebben we ook dit jaar vooral uitgewisseld via WhatsApp, Facebook, Twitter en co. Dat blijkt uit cijfers van de telecomoperatoren. Bij Proximus steeg het datavolume tussen kerstavond 20 uur en kerstdag 8 uur met 48% tegenover vorig jaar. Er werden 10% minder sms'jes verstuurd - al waren dat er nog steeds bijna 6,5 miljoen. Die daling zie je ook in het piekcijfer: 549 sms'jes per seconde, tegenover een piek van 627 per seconde in 2016. Orange noteerde een nog forsere stijging in het dataverkeer: +78%, met een piek om 22 uur. Bij Telenet lag het dataverbruik 21% hoger dan vorig jaar. Bij beide operatoren zakte ook het aantal sms-berichtjes (-13% en -21%).