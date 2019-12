Exclusief voor abonnees Tot 600 euro meer per maand voor sociale woning 02 december 2019

De huurprijs van de ruim 155.000 Vlaamse sociale woningen zal vanaf januari op een objectievere manier worden berekend. Voor de meeste huurders zullen de verschillen best meevallen, maar hier en daar zal maandelijks toch 200 euro extra moeten worden betaald, met uitschieters van 400 tot 600 euro. Dat de inkomens van alle meerderjarige bewoners, dus ook die van meerderjarige kinderen en eventuele inwonende gepensioneerde ouders, voortaan in de berekening van de huurprijs worden meegenomen, weegt het zwaarst door. Voorts zullen ook de ligging, de grootte en het bouwjaar mee de prijs bepalen. Voor energiezuinige sociale woningen komt er eveneens een 'energiecorrectie'. De sociale huisvestingmaatschappijen waren al lang vragende partij voor een herberekening van de huurprijs, om de bouwprojecten ook te kunnen afbetalen. Omdat voor de meeste huurders nog steeds niet duidelijk is hoeveel extra ze zullen betalen, vragen Groen en sp.a dat de aanpassing op z'n minst wordt uitgesteld. (SPK)

