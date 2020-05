Exclusief voor abonnees Tot 5.000 fans, mét social distancing, in Ghelamco Arena? 29 mei 2020

AA Gent heeft verschillende scenario's uitgewerkt voor voetbal met de huidige coronamaatregelen. Met het volgen van de social distancing kan de club 5.000 fans in de Ghelamco Arena herbergen op een veilige manier. Wanneer er weer met publiek mag gevoetbald worden, is nog afwachten, maar de abonnementsverkoop start al vanaf woensdag 3 juni. Wie een abonnement wil nemen op volgend seizoen is er best snel bij. Doorgaans verkoopt AA Gent immers rond de 15.000 abonnementen. Het play-off 1-abonnement - voor zij die dat al aankochten - wordt omgezet naar een Europees abonnement voor de Champions League of Europa League tot aan de winterstop. (SDG)