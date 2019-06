Exclusief voor abonnees Tot 4 jaar voor ouders die zoon met ADHD opsloten 29 juni 2019

Een echtpaar uit Zwijndrecht is gestraft voor de onmenselijke behandeling van hun 16-jarige zoon met ADHD. De jongen werd systematisch zonder eten of drinken opgesloten in zijn kamer, omdat hij 'onhandelbaar' zou zijn. Het slachtoffer moest op een beschimmelde matras slapen en urineren in een fles. De moeder krijgt 4 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De vader komt weg met 30 maanden voorwaardelijk. De jongen vertelde dat hij geregeld 20 uur onafgebroken werd opgesloten, zonder eten of drinken. Zijn raam werd dichtgeschroefd, omdat hij eens langs de regenpijp naar beneden was geklommen om zijn behoefte te doen. (BJS)