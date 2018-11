Tot 340.000 euro per week: Sterling beent De Bruyne bij 10 november 2018

Raheem Sterling heeft zijn contract bij Manchester City, dat tot juni 2020 liep, verlengd tot de zomer van 2023. Dat ging ook gepaard met een loonsverhoging: de 23-jarige aanvaller zal nu evenveel gaan verdienen als Kevin De Bruyne, de best betaalde Belg in de Premier League. Versta: een basisloon van 225.000 euro per week, dat met gegarandeerde bonussen oploopt tot 340.000 euro. Sterling was dit seizoen al goed voor 7 doelpunten en 7 assists in veertien wedstrijden. Vorig jaar had hij met 18 goals een belangrijk aandeel in de landstitel van City.

