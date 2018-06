Tot 30.000 Franse kinderen hebben gedragsstoornis door medicijn 23 juni 2018

00u00 0

In Frankrijk hebben de voorbije vijftig jaar tussen de 16.600 en 30.400 kinderen mogelijk gedrags- en geestesstoornissen ontwikkeld nadat ze in de buik van hun moeder werden blootgesteld aan valproaat (Depakine en derivaten). Dit geeft een eerste officiële schatting aan die gisteren bekendgemaakt werd. Valproaat is een geneesmiddel dat in de EU sinds de jaren 60 vooral wordt gebruikt bij de behandeling van epilepsie en bipolaire stoornis.

