Tot 28 uur in de auto om dochter te zien

Mijn man heeft hetzelfde gedaan, hij moest telkens naar Spanje. Nadat zijn ex hem hem alles had afgepakt, had hij geen andere keuze dan terug te keren en te pendelen tussen België en Spanje. Tot het moment dat ze zijn dochter helemaal weghield van hem. Nu, tien jaar later, heeft hij eindelijk weer contact met haar en ziet hij haar om de twee weken een weekend. De verloren jaren krijg je natuurlijk nooit terug...

Bo De Meyer

Signalisatiekoning

Na het afkopen van zijn vervolging rijft Glenn Janssens weer een miljoenencontract binnen. Lang leve ons landje.

G. De Clercq, Aalter

Monopoly

"U moet niet naar de gevangenis en ontvangt miljoenen euro's". Monopoly voor de rijken in België, waar je je straf kan afkopen.

Mario Tersago

Herinvoering dienstplicht

Marokko gaat opnieuw de militaire dienstplicht invoeren, met de bedoeling jongeren beter te integreren in het beroeps- en sociale leven. Misschien is dergelijke maatregel voor België ook aan de orde. Er zijn almaar meer signalen dat scholen, sportclubs en andere de jongeren niet meer aankunnen. Alles begint met een goede opvoeding thuis, akkoord, maar misschien kan de militaire dienstplicht een handje toesteken.

Willy Van Steenland, Lokeren

tegen gsm achter het stuur

Amai, zoveel reacties op mijn oproep maandag in Dialoog! Niet enkel in mijn lijfblad, maar ook hier in het dorp. Ik wil trouwens begrip opbrengen voor lezer Geerts uit Heffen (zie Dialoog van woensdag). Ik ken de weg waar hij woont en inderdaad, daar heb je de indruk dat iederéén met gsm of iPhone achter het stuur in de weer is. Telkens claxonneren zou daar echt een kakofonie geven. Het voorstel van Luc Seghers om de boete voor niet-handenvrij bellen/mailen/chatten op een faire 1.000 euro vast te leggen, is niet overdreven in verhouding tot het veroorzaakte gevaar. Stuur daarbovenop elke dag 100 anonieme controleurs met neutrale auto op pad. Met de opbrengst kan men in een recordtijd álle gevaarlijke kruispunten beveiligen alsook honderden kilometers veilige fietspaden aanleggen. Plus: dit zou pas het supergevaarlijke onlinegedrag in het verkeer inperken, want een Belg tref je toch alleen maar door in zijn portemonnee te zitten. Welke politici, lokaal en nationaal, durven hun nek uit te steken?

Carlo Verreet, Keerbergen