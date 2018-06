Tot 26 keer meer teer in sigaret dan vermeld 14 juni 2018

Rokers inhaleren veel hogere doses schadelijke stoffen dan vermeld staat op hun sigarettenpakjes. Uit onderzoek van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat de hoeveelheid teer, nicotine en koolmonoxide zeker twee keer zo hoog is als opgegeven. In het slechtste geval bevat de rook zelfs 26 keer meer teer dan vermeld. Het verschil zit in de meetmethode. Tabaksfabrikanten volgen EU-richtlijnen, die hen toestaan de waarden te meten terwijl de ventilatiegaatjes in sigaretten worden opengelaten. Volgens het RIVM ontstaat een realistischer beeld als die gaatjes worden afgeplakt. Bij vrijwel alle van de honderd onderzochte merken werden de wettelijke maxima overschreden.

