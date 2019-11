Exclusief voor abonnees Tot 2 jaar cel gevraagd voor brandstichters Vlooybergtoren 16 november 2019

00u00 0

De vijf vandalen van de Vlooybergtoren in Tielt-Winge riskeren tot twee jaar cel voor de nachtelijke brandstichting aan het toeristische monument, dat naam en faam verwierf door de tv-serie 'Callboys'. Olivier D. (32) -volgens het parket de aanstoker -riskeert met twee jaar cel de zwaarste straf. De dertiger stond vorig jaar op het punt te verhuizen en zou de rest op café aangepord hebben om dat te vieren. Het vijftal belandde op 30 juni uiteindelijk met benzine en balen stro op de toren, maar dat liep nog meer uit de hand dan gepland: er hoopten zich gassen op onder de trap met een enorme explosie tot gevolg. Joachim D. (22) raakte daarbij verbrand. Hij en zijn broer Michael (26) riskeren een jaar cel. Zij legden net als Bram J. (20), de jongste van de hoop, bekentenissen af. Wieland V. (38) daarentegen bleef in de rechtbank ontkennen en vroeg over de hele lijn de vrijspraak. "Hij was niet aanwezig toen de balen naar boven werden gedragen, niet als de benzine werd uitgegoten en niet op het moment dat de aansteker werd genomen. Iedereen bevestigt dat hij weggereden was en op 350 meter stond, net omdat hij niet wenste deel te nemen", aldus zijn advocaat. De vier anderen vroegen de opschorting of een straf onder voorwaarden. Volgens het parket is iedereen schuldig. "Ieder had op elk moment de kans om zich terug te trekken, maar dat is niet gebeurd." Vonnis 13 december. (KAR)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu