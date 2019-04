Exclusief voor abonnees Tot 15 jaar cel voor 'orgaantoerisme' 03 april 2019

00u00 0

Wie in het buitenland een misdrijf pleegt in het kader van orgaanhandel, zal binnenkort in België kunnen worden vervolgd. De Kamercommissie Volksgezondheid heeft daarover unaniem een wetsvoorstel van Valerie Van Peel (N-VA) en Vincent Van Peteghem (CD&V) goedgekeurd. Orgaanhandel is in ons land verboden. Wie een orgaan wil afstaan voor transplantatie, mag daar niet voor betaald worden. Probeer je een orgaan te kopen in een ander land om strenge regels en wachtlijsten te omzeilen, dan word je binnenkort in België berecht. Straffen kunnen oplopen tot 150.000 euro en 15 jaar cel. (ND)